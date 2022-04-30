بشار الأسد يصدر عفوا عن "الجرائم الإرهابية"

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022".

وبحسب ما نشرت الوكالة السورية الرسمية "سانا"، فإن المرسوم يستثني "الجرائم الإرهابية التي أدت إلى موت إنسان"، وفقا للمادة الأولى فيه.

وبحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

وكان الأسد قد اصدر عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25 من كانون الثاني 2022، في 25 من كانون الثاني الماضي.