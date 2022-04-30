مجتمع

كوردستان تعلن يوم غد الأحد مكملا لشهر رمضان

author_image سوار أحمد
کوردستان عيد الفطر وزارة الاوقاف شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان مساء اليوم السبت، ان يوم غد الأحد مكمل لشهر رمضان وان يوم الاثنين هو أول ايام عيد الفطر.

وقال وزير الأوقاف بيشتوان صادق في مؤتمر صحفي إن رؤية هلال شهر شوال لم تثبت لتلبد سماء الإقليم بالغيوم وهي حجة شرعية لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وتابع " نعلن ان يوم غد الأحد الأول من شهر آيار مكمل لشهر رمضان، وان بعد غد الاثنين المصادف الثاني من الشهر ذاته أول أيام عيد الفطر"

وفي وقت سابق من اليوم اعلن الوقف السني العراقي، ان يوم غد الأحد هو مكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو الأول من شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال الوقف في بيان إن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر الأحد مكملا لشهر رمضان، والاثنين أول أيام العيد".

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