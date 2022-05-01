تهنئة رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة يوم العمال العالمي

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 1 أيار (مايو) 2022، تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحر آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى الطبقة العاملة في كوردستان، وعموم العمال في العالم.

وإذ تنظر حكومة إقليم كوردستان ببالغ الاهتمام والاحترام والتقدير إلى الدور الذي لعبه عمال كوردستان، وما قدموه من خدمات وجهد في مسيرة الإعمار وإرساء بنية اقتصادية لإقليم كوردستان،

فإنها تجدد التزامها بحماية حقوقهم وضمان أفضل حياة لهم في ظل ظروف عمل ملائمة وصحية.

مبارك عليكم يوم العمال العالمي.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

1 أيار (مايو) 2022