العراق يعلن تجاوز صادرات نفطه في نيسان 10 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن صادرات الخام في الشهر الماضي بلغت 101.4 مليون برميل بإيرادات قدرها 10.55 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 101 مليون و390 ألفاً و662 برميلاً بإيرادات بلغت 10.55 مليار دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر المنصرم من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و100 ألف و42 برميلا.

أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و991 ألفاً و60 برميلاً، حسبما جاء في إحصائية وزارة النفط.

وقالت وزارة النفط إن متوسط صادرات النفط العراقي وصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا خلال الشهر، بمعدل سعر للبرميل الواحد بلغ أكثر من 104.091 دولاراً.