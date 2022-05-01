سیاسة

عاصفة رملية تجتاح محافظات عديدة وتعلق الرحلات الجوية في بغداد والنجف

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عاصفة ترابية تضرب بغداد
عاصفة ترابية تضرب بغداد
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- علق كل من مطاري بغداد والنجف الدوليين الرحلات الجوية اليوم الأحد بعدما ضربت عاصفة ترابية جديدة مناطق عديدة من البلاد.

وقالت السلطات الملاحية العراقية إن حركة الطائرات ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية حيث ألقت العواصف بظلالها على مدى الرؤية.

وذكرت الأرصاد الجوية أن مدى الرؤية بلغ أقل من 500 متر، وتوقعت أن يبدأ التحسن صباح يوم غد.

وتمثل العواصف الرملية أمراً متكرراً في العراق الذي يعتبر أكثر الدول عرضة للتغير المناخي والتصحر في ظل غياب المساحات الخضراء إثر الجفاف.

 

 

 

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