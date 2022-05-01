سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ بحلول عيد الفطر المبارك

عيدكم مبارك وحفظ الله كوردستان
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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول عيد الفطر المبارك، أتوجّه بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالذكر أبطال البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأجلاء، آملاً أن تكون أيام العيد غامرة بالأفراح والمسرّات.

ويحدونا الأمل بأن تكون هذه المناسبة العطرة، مبعثاً للخير واليُمن والمودة بين شعب كوردستان، وللأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

عيدكم مبارك وحفظ الله كوردستان.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

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