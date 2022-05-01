رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد الفطر ويخاطب القوى السياسية برسالتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد تهنئة إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمله للجميع بعطلة هانئة آمنة.

وقال "يحل علينا هذا العيد بينما العراق وإقليم كوردستان في أمس الحاجة إلى معاني وقيم العيد المتمثلة في التسامح والسلم ومراجعة الذات والمصالحة".

وتابع "لذا فلنتخذ جميعنا من هذا العيد فرصة للتعاون والتفاهم، لنتجاوز يداً بيد، على صعيد العراق وإقليم كوردستان، الأزمات والتعقيدات ونبدأ مرحلة جديدة من التعاضد، ونحمي المكاسب وحاضر ومستقبل إقليم كوردستان".

وأضاف رئيس الإقليم "نحن الآن في إقليم كوردستان أحوج من أي وقت للتعاضد والتلاحم ووحدة الصف"، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بصفتهما القوتين الرئيستين وكل الأطراف الكوردستانية "لاتخاذ العيد فرصة لتنحية كل المشاكل والخلافات جانباً من أجل المصالح العليا للشعب والوطن، ويتجنبوا الحملات والهجمات الإعلامية كافة والإساءة للآخر. وأن يجتمعا معاً متلاحمين ليكونوا مؤثرين لهم دورهم ومكانتهم على مستوى العراق أيضاً".

واختتم رسالته بالقول "ليكن العيد في إقليم كوردستان والعراق مبعث خير وفرح للجميع ويفتح الباب على الطمأنينة والأمان والاستقرار. عيد سعيد للجميع وكل عام وأنتم بخير".