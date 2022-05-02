نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف حدود قضاء خبات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً أدان فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف حدود قضاء خبات.

وفيما يلي نص البيان:

أدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس الأحد الموافق لليلة العيد حدود قضاء خبات، داعياً الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية للعمل على العثور على منفذي الهجوم وإنزال العقوبة القانونية بهم.

إن الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر. والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان على منع تكرارها.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2 أيار 2022