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مجلس أمن كوردستان: على الحكومة الاتحادية تطهير "مناطق التهديد"

هذه المناطق تخضع لسيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقر الثابت للقوات المسلحة العراقية
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شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الأحد الحكومة الاتحادية إلى تطهير المناطق التي تتخذها الجماعات الخارجة عن القانون منطلقاً لشن هجماتها على الإقليم.

وقال مجلس الأمن في بيان "شنت جماعات خارجة عن القانون هجمات صاروخية متكررة على إقليم كوردستان انطلاقاً من منطقة واضحة على حدود بلدة الحمدانية بين مقر فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى ومقر مسلحي العصائب في برطلة ومقر اللواء 30 الخاص بالحشد الشبكي".

وأضاف أن هذه المناطق تخضع لسيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقر الثابت للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية.

وجاء في البيان "ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى تطهير المنطقة التي أصبحت ملاذاً للهجمات على إقليم كوردستان من قبل الإرهابيين والعصابات، بما يحقق الأمن والاستقرار".

وأشار مجلس أمن إقليم كوردستان إلى أن الجماعات الإرهابية ستحاسب على تلك الهجمات وستدفع ثمن ذلك، مبيناً أن إقليم كوردستان سيتعاون مع الحكومة الاتحادية للتصدي إلى تلك المجاميع وإنهاء هذه الأعمال التخريبية.

وتعرض قضاء خبات في وقت سابق من الأحد إلى هجوم بستة صواريخ هو الثاني خلال شهر واحد انطلاقاً من منطقة سهل نينوى.

 

 

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