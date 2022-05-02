سیاسة

الرئيس بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني يستقبل الكاظمي في لقاء سابق
الرئيس بارزاني يستقبل الكاظمي في لقاء سابق
کوردستان الرئيس بارزاني مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني مساء يوم الأحد 1 أيار 2022 اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا الاستقرار والخير والسعادة لشعب كوردستان والأخوة بين جميع المكونات العراقية.

 وبحسب مقر البارزاني فقد تمت مناقشة آخر التطورات الأمنية والقصف الصاروخي الذي تعرض له أحد مصافي النفط في قضاء خبات من قبل مجموعة من الإرهابيين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن هذه الجريمة وبقية الاعتداءات تعزز إرادة الحكومة العراقية على تنفيذ القانون ومعاقبة منفذي هذه الهجمات العدوانية وردعها.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بأحد المشاركين في تفجير الموصل
  3 ساعات
العراق

الجيش العراقي يمهل حزب العمال ساعتين لمغادرة سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة"
  3 ساعات
کوردستان

بابا شيخ الإيزيديين يطالب أربيل وبغداد بإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف