الرئيس بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني مساء يوم الأحد 1 أيار 2022 اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا الاستقرار والخير والسعادة لشعب كوردستان والأخوة بين جميع المكونات العراقية.

وبحسب مقر البارزاني فقد تمت مناقشة آخر التطورات الأمنية والقصف الصاروخي الذي تعرض له أحد مصافي النفط في قضاء خبات من قبل مجموعة من الإرهابيين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن هذه الجريمة وبقية الاعتداءات تعزز إرادة الحكومة العراقية على تنفيذ القانون ومعاقبة منفذي هذه الهجمات العدوانية وردعها.