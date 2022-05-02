سیاسة

أردوغان للكاظمي: أتمنى دوام الاستقرار والازدهار للشعب العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
أردوغان والكاظمي
أردوغان والكاظمي
کوردستان العراق أردوغان الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن أمله بـ"دوام" الاستقرار والازدهار للعراقيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي هنأ فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة عيد الفطر، حسبما جاء في بيان للحكومة العراقية.

ووفق البيان "أعرب الكاظمي عن تهانيه وأطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً، وبارك للرئيس التركي أداءه مناسك العمرة في الديار المقدسة".

وعبر أردوغان من جانبه عن تمنياته بدوام الاستقرار والازدهار للشعب العراقي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون الثنائي بين العراق وتركيا.

وأبدى الرئيس التركي تقديره للحكومة العراقية وجهودها لوضع العراق في مكانته المستحقة، وتعزيز دوره الإقليمي في أمن المنطقة واستقرارها، بحسب البيان.

 

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