بالفيديو | كوردستان24 ترصد موجة نزوح من سنجار.. ودهوك تستقبل أولى الدفعات

أربيل (كوردستان 24)- فر مئات المدنيين من محيط قضاء سنجار شمال غربي نينوى إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وذلك إثر تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقهم بسبب الاشتباكات العنيفة بين الجيش العراقي ومجاميع تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير عام دائرة تنسيق الأزمات حسين كلاري في حديث لكوردستان 24 "نزحت لغاية الآن 500 عائلة بسبب الوضع الراهن في سنجار".

ورصدت كوردستان24 وصول أولى دفعات النازحين إلى دهوك حيث استقبلتها مؤسسة بارزاني الخيرية وقدمت لهم المياه والمعونات.

ويقول مراسل كوردستان 24، إن الجيش العراقي دفع بتعزيزات كبيرة إلى سنجار، لا سيما مع تأزم الوضع هناك والذي دفع بالناس إلى مغادرة منازلهم.

يأتي هذا بينما تدور اشتباكات عنيفة في مناطق مختلفة في محيط سنجار بين مجاميع حزب العمال الكوردستاني وقوات الجيش العراقي.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.