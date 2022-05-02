الأمم المتحدة تدين "الهجوم العدواني" على قضاء خبات في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الأمم المتحدة، الهجوم الصاروخي على مصفاة للنفط في أربيل عشية عيد الفطر، وقالت إنه "تطور مقلق".

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على حسابها في تويتر "إطلاق الصواريخ الطائش الذي استهدف مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعدّ تطوراً مقلقاً آخر".

وأضافت أنه "ينبغي على قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وسقطت ستة صواريخ في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مصفاة للنفط في قضاء خبات غرب أربيل. وأُطلقت من بلدة الحمدانية في نينوى.

كانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في السادس من نيسان أبريل دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.