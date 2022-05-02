سیاسة

بريطانيا تندد بـ"العمل الطائش" على مصفاة نفطية في أربيل

أشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن مثل عنف كهذا "لا مبرر له"
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القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت
القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت
کوردستان إقليم كوردستان أربيل

أربيل (كوردستان 24)- ندد القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت اليوم الاثنين بالهجوم الصاروخي على مصفاة للنفط في محافظة أربيل.

وكتب هانت على حسابه في تويتر قائلاً "لقد كان الهجوم على مصفاة كوركوسك النفطية في محافظة أربيل الليلة الماضية عملاً لا معنى له وطائشاً".

وتابع "أنا أدينه بشدة".

وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن مثل عنف كهذا "لا مبرر له".

وأُطلقت في وقت متأخر من الليل الأحد ستة صواريخ على قضاء خبات، وتحديداً بالقرب من مصفاة نفط مملوكة لمجموعة كار في قرية كوركوسك. وأطلقت الصواريخ من برطلة في بلدة الحمدانية إلى الشرق من الموصل، ضمن مناطق تخضع لسيطرة الحشد الشعبي.

وسبق أن دعا مجلس أمن إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى إخراج الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من تلك المناطق.

 

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