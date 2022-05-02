الجيش العراقي يصدر بياناً للرأي العام حول الأحداث في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الجيش العراقي اليوم الاثنين بياناً إلى الرأي العام حول الأحداث التي تمثلت باشتباك قواته مع مجاميع تابعة لحزب العمال في سنجار.

وقال الجيش العراقي في بيان "شهدت ناحية سنوني في قضاء سنجار أحداث أمنية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم. ولابد أن يطلع الرأي العام على تفاصيل تلك الأحداث".

وأضاف أن "مجموعة مما يسمى عناصر تنظيم اليبشه قامت بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق".

وجاء في البيان "مع الضياء الأول لهذا اليوم شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها بفتح الطرق ألا أنها تعرضت الى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على اسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".

وقال "تعاملت قطعاتنا مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين".

وأشار الجيش إلى "التعاون الكبير من المواطنين ومساعدة القوات الأمنية والعسكرية في إعادة الأمور الى وضعها الطبيعي ورفض كل التصرفات الخارجة عن القانون".

واختتم الجيش بيانه بالقول "اصدرت قيادة العمليات المشتركة اوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد اي تصرف او ممارسة من شانها زعزعة الامن والنظام وحماية المواطنين هناك.".