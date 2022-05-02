مرصد حقوق الإنسان: سنجار تشهد صراعاً كبيراً بين قوى محلية ودولية

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن عشرات العوائل نزحت من قضاء سنجار بسبب المعارك بين الجيش العراقي وعناصر "وحدات مقاومة سنجار" التابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وأضاف المرصد على موقعه الإلكتروني أن قضاء سنجار "يشهد صراعاً كبيراً بين قِوى محلية ودولية تسبب بانتشار السلاح في المنطقة".

ووجّه المرصد العراقي لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الحكومة العراقية للحفاظ على سلامة المدنيين وإبعاد الخطر عنهم، باعتبارها المسؤول عن سلامة المدنيين الذين يتواجدون داخل الأراضي العراقية.

ووجه المرصد كذلك نداءً إلى الجيش العراقي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني باعتباره القوة الأساسية المسؤولة عن أمن القضاء.

وحذر المرصد من ازدياد موجة النزوح من القضاء الذي ما زال يعاني من دمار المعارك التي جرت خلال السنوات السابقة عندما كان يُحرر من قبضة تنظيم داعش.