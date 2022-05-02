بابا شيخ الإيزيديين يطالب أربيل وبغداد بإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار

أربيل (كوردستان 24)- طالب بابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس اليوم الاثنين أربيل وبغداد لإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار.

وقال شيخ إلياس في بيان "نناشد الحكومة العراقية والأطراف الأخرى الحفاظ على حياة المدنيين والأبرياء في قضاء شنكال (سنجار) واتباع القانون الدولي الإنساني، وإبعاد الصراعات المسلحة عن المدن والقصبات التي تعج بالمدنيين وخاصة أن الكثير من هذه العوائل من العائدين الجدد للمنطقة".

ودعا بابا شيخ الإيزيديين "كل الأطراف الى الاحتكام للغة الحوار من اجل إنهاء المناوشات المسلحة وان يعود السلام والاستقرار مجددا للمنطقة".

وتابع "وفي الوقت نفسه نطالب حكومتي أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري لمنطقة شنكال التي لا تزال تعاني من تبعيات الإبادة الجماعية وآثار حملة داعش الإرهابي".

واختتم بابا شيخ بيانه بالقول "نهيب بالجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان لتوفير ملاذ امن للعوائل الذين لجأوا مرة أخرى إلى مدن الإقليم".