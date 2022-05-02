سیاسة

بابا شيخ الإيزيديين يطالب أربيل وبغداد بإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار

"نهيب بالجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان لتوفير ملاذ امن للعوائل الذين لجأوا مرة أخرى إلى مدن الإقليم"
author_image Kurdistan24 اربیل
بابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس
بابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس
کوردستان سنجار العراق كوردستان بابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس

أربيل (كوردستان 24)- طالب بابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس اليوم الاثنين أربيل وبغداد لإيجاد "حل جذري" لمنطقة سنجار.

وقال شيخ إلياس في بيان "نناشد الحكومة العراقية والأطراف الأخرى الحفاظ على حياة المدنيين والأبرياء في قضاء شنكال (سنجار) واتباع القانون الدولي الإنساني، وإبعاد الصراعات المسلحة عن المدن والقصبات التي تعج بالمدنيين وخاصة أن الكثير من هذه العوائل من العائدين الجدد للمنطقة".

ودعا بابا شيخ الإيزيديين "كل الأطراف الى الاحتكام للغة الحوار من اجل إنهاء المناوشات المسلحة وان يعود السلام والاستقرار مجددا للمنطقة".

وتابع "وفي الوقت نفسه نطالب حكومتي أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري لمنطقة شنكال التي لا تزال تعاني من تبعيات الإبادة الجماعية وآثار حملة داعش الإرهابي".

واختتم بابا شيخ بيانه بالقول "نهيب بالجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان لتوفير ملاذ امن للعوائل الذين لجأوا مرة أخرى إلى مدن الإقليم".

 

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بأحد المشاركين في تفجير الموصل
  3 ساعات
العراق

الجيش العراقي يمهل حزب العمال ساعتين لمغادرة سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة"
  3 ساعات
العراق

نادية مراد تدعو المجتمع الدولي للتدخل في قضية سنجار
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف