الجيش العراقي يمهل حزب العمال ساعتين لمغادرة سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة"

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في سنجار بأن الجيش العراقي أمهل الجماعات المنضوية تحت لواء حزب العمال الكوردستاني لمغادرة محيط سنجار أو مواجهة "ضربة كبيرة".

وقال مراسلنا إن الجيش العراقي أمهل المجاميع التابعة لحزب العمال للانسحاب من جميع المواقع في أطراف سنجار وبخلاف ذلك سيتعرضون إلى "ضربة كبيرة".

يأتي هذا بعد أن أصدر الجيش العراقي بياناً قال فيه إن ناحية سنوني في سنجار شهدت "أحداثا أمنية" خلال الليلة الماضية وصباح اليوم.

وأضاف أن "مجموعة مما يسمى عناصر تنظيم اليبشه (وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال) قامت بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق".

وجاء في البيان "مع الضياء الأول لهذا اليوم شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها بفتح الطرق ألا أنها تعرضت الى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على اسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".

وقال "تعاملت قطعاتنا مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين".

وأشار الجيش إلى "التعاون الكبير من المواطنين ومساعدة القوات الأمنية والعسكرية في إعادة الأمور الى وضعها الطبيعي ورفض كل التصرفات الخارجة عن القانون".

واختتم الجيش بيانه بالقول "أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد أي تصرف أو ممارسة من شانها زعزعة الأمن والنظام وحماية المواطنين هناك.".