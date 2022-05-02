مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بأحد المشاركين في تفجير الموصل

أربيل (كوردستان 24)- عرض مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين اعترافات أحد المشاركين في التفجير الذي وقع بمدينة الموصل أواخر الشهر الماضي.

وقال مجلس الأمن في بيان إن أجهزته "ألقت القبض على أحد المشاركين في العملية الإرهابية التي وقعت في 28 من الشهر الماضي في مدينة الموصل".

وعرض مجلس الأمن اعترافات المشارك ويدعى شوكت عبد الله صالح ميرزا وهو من سكنة الموصل وكان يعمل ميكانيكي سيارات في الحي الصناعي بالمدينة.

وقال المتهم ميرزا في اعترافاته إنه تعرّف إلى شخص يدعى محمد زهير يعمل في تنظيم داعش خلال سيطرة التنظيم على المدينة، وبعد تحريرها غادر زهير إلى تركيا.

وأشار إلى أنه انتقل إلى دهوك، إلا أنه وبعد عام من تحرير المدينة قام زهير بمراسلته من تركيا، وطلب منه قضايا أمنية كشراء شرائح هواتف وغيرها.

وواصل ميرزا اعترافاته، وقال إن زهير طلب منه كذلك شراء سيارة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، وقد حصل عليها بالفعل داخل معارض السيارات في زاخو.

وأشار إلى أن زهير طلب منه نقل السيارة إلى الموصل وقد قام بذلك بالفعل، وبينما كان في الطريق طلب زهير منه شراء أسطوانتي غاز وقناني بنزين.

وفيما يلي اعترافات المتهم شوكت عبد الله صالح ميرزا: