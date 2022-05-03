الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الاثنين أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

ومن جانبها، قالت بريطانيا إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي إن هذه العقوبات تتعلّق بـ"القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إن سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37% من السوق سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف "بنك أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).