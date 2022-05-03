العمليات المشتركة: قضاء سنجار آمن ولا وجود لمظاهر مسلحة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة ،فيما أشارت الى أن الجيش والشرطة المحلية هما من يتواجدان في القضاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله الى قضاء سنجار مهمة"، لافتاً الى أن "الشمري ويار الله كانت لهما توجيهات واضحة بضرورة فرض الأمن والأمان في سنجار".

وشدد الخفاجي على "عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش والشرطة المحلية"، مبيناً أن "البعض حاول إعاقة بعض الطرق الرئيسية وأنه تم رفع هذه التجاوزات من خلال الجيش".

وأوضح أن "أهالي القضاء كان لهم دور مهم في دعم القوات الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار" .

ووصل وفد أمني رفيع المستوى الى قضاء سنجار في محافظة نينوى،اليوم الثلاثاء،لتفقد القطاعات العسكرية.