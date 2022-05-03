أمن

بالفيديو | إبطال مفعول نحو ربع طن من متفجرات حزب العمال في محيط دهوك

"قوات الأمن فككت المتفجرات قبل أن تنفجر"
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کوردستان كاني ماسي حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار والتي وضعها حزب العمال الكوردستاني في محيط محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وتم تفكيك المتفجرات، وزنتها 200 كيلوغرام، في اليوم الأول من عيد الفطر على الطريق الرئيسي في ناحية "كاني ماسي" ضمن منطقة العمادية الحدودية.

وكانت قوات الأمن قد عثرت على تلك الكمية من مادة (تي.إن.تي) على الطريق المؤدي إلى قرية "جقلة" ومجمع "بريفكا" التابع لناحية كاني ماسي.

وقال هاشم تروانشي المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كاني ماسي لكوردستان 24، إن المكان الذي عُثر فيه على المتفجرات "طريق يسلكه المدنيون في المنطقة"، مشيراً إلى أن عشرات السيارات المدنية تمر عبره يومياً.

وتابع "قوات الأمن فككت المتفجرات قبل أن تنفجر".

وأشار إلى أن هدف حزب العمال الكوردستاني يكمن في إشاعة الخوف والذعر بين السكان، مبيناً أن هذه المنطقة لا تقع في تركيا ولا تضم قوات تركية مطلقاً.

ومضى يقول "لقد سئم الأهالي هنا من أكاذيب حزب العمال، ونحن لن نسمح لأي جهة بتقويض أمن إقليم كوردستان وتعريض حياة الناس للخطر".

وسبق أن نفذ حزب العمال سلسلة تفجيرات بواسطة (تي.إن.تي) في مناطق متفرقة من الإقليم، ولا سيما الطريق المؤدي إلى قرية "رافينا" بالإضافة إلى استهدافه أبراج الطاقة الكهربائية.

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