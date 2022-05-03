الحزب الديمقراطي الكوردستاني: على "مهربي المخدرات" مغادرة سنجار

أربيل (كوردستان 24)- جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء دعوته لانسحاب القوات غير القانونية والمهربين والميليشيات من قضاء سنجار، مطالباً بتوفير الأرضية الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم في القضاء بعد إحلال الاستقرار فيه.

وقال الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي في بيان، إن الوضع في قضاء سنجار يجب أن يعود إلى طبيعته، "وعلى القوات غير القانونية والمهربين والميليشيات" الكف عن أهالي سنجار بما يمهد الطريق لعودة النازحين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن مصير أهالي سنجار وعودة النازحين وإحلال الأمن والاستقرار "أولوية رئيسية" بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مبيناً أن الأهالي يدركون ذلك وقد تمثل بالانتخابات النيابية الأخيرة عندما صوّت أهالي المنطقة لصالح الحزب الديمقراطي.

وقال إن انسحاب البيشمركة من سنجار بعد مخطط 16 تشرين الأول أكتوبر 2017، جاء بناءً على طلب من الأهالي حتى لا تصبح المنطقة ساحة حرب، شريطة أن يدير السكان شؤونهم الخاصة، لافتاً إلى أن هدف الحزب كان منح الأهالي فرصة لحكم أنفسهم.

وجاء في البيان "إلا أن الحكومة العراقية أخلّت بوعودها بعد أن سلّمت مصير قضاء سنجار ووضعت قدَره وحكمه بيد مسلحي حزب العمال والمليشيات غير القانونية، والذين يقتصر عملهم على التهريب والمخدرات ومنع عودة النازحين والتلاعب بمصير المنطقة".