العشرات من مسلحي حزب العمال يسلمون أنفسهم للجيش العراقي في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء بأن العشرات من مسلحي حزب العمال الكوردستاني ألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم للجيش العراقي في سنجار.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن أكثر من 200 مسلح من حزب العمال الكوردستاني والمجاميع التابعة له ألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم للجيش العراقي.

وأضاف أن الذين سلموا أنفسهم هم عناصر "أسايش إيزيدخان" ووحدات مقاومة سنجار "يبشه"، ممن يعملون تحت مظلة حزب العمال الكوردستاني في سنجار.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.