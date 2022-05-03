العراق يتأقلم مع العواصف الترابية ويترقب وصول موجة غبار غداً

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأرصاد الجوية بأن العراق مقبل على عاصفة رملية جديدة تبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حيث ستجتاح عدداً من مناطقه.

وقبل يومين، شهدت بغداد ومحافظات عديدة عاصفة ترابية كبيرة وحولت سماء العراق إلى اللون البرتقالي مع دخول العشرات إلى المستشفيات بفعل الاختناق.

وشاعت العواصف الرملية في العراق في الآونة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى سوء إدارة المياه والجفاف والإهمال الحكومي.

وطوال الشهر الماضي، اجتاحت العراق سلسلة من العواصف الترابية في وقت يتوقع فيه الخبراء المزيد من العواصف بسبب الجفاف والتصحر وقلة الأمطار.

وسبق أن تنبأ برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن يشهد العراق 300 عاصفة ترابية في السنة بحلول عام 2026، وهو ما أكده الخبراء أيضاً.

وتقول الأرصاد الجوية إن موجة الغبار ستبدأ اعتباراً من مساء غد في المناطق الشمالية من محافظات الأنبار ثم تتجه إلى تكريت والموصل وبغداد فجنوب بغداد وصولاً إلى المناطق الجنوبية.