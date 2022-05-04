أمطار وغبار.. أنواء كوردستان تعلن توقعاتها لحالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان، ان الأمطار ستواصل الهطول كما ان موجة من الغبار ستضرب الإقليم، في أوقات ومناطق مختلفة، وبمعدلات مختلفة.

وأفاد البيان بأن ان السماء ستكون اليوم الاربعاء بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتكون سرعة الرياح بين 10- 25 كيلو مترا في الساعة.

أما بالنسبة لطقس يوم غد الخميس، فيتوقع أن يكون غائما مع هطولات مطرية متفرقة مع تزايد الغبار والأتربة خلال الليل.