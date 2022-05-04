وسط توترات في "خانصور".. مئات العوائل تستعد لمغادرة سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم الأربعاء بأن مئات العوائل تستعد لمغادرة سنجار مع توتر الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في مجمع خانصور.

وقال مراسلنا إن المئات من العوائل تجهز للنزوح إلى كوردستان، ومن ضمنهم العوائل المتواجدة في مجمع خانصور معقل حزب العمال الكوردستاني.

ويتمركز عناصر حزب العمال الكوردستاني في المجمع بأسلحة ثقيلة.

يأتي هذا في وقت اجتمع فيه قائد عمليات نينوى مع وجهاء العشائر في سنجار للعمل على إخراج المظاهر المسلحة في المنطقة المتوترة.

وذكر مراسلنا أنه تم غلق الطريق في سيطرة توبال بناحية سنوني.