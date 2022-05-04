أمن

"الاستخبارات الاتحادية" تتوعد مطلقي صاروخ الكاتيوشا على منزل وكيلها أبو رغيف

حاول بعض الخارجين عن القانون في فجر هذا اليوم استهداف منزل السيد وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا
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العراق العراق استهداف منزل ابو رغيف

أربيل (كوردستان 24)- توعدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الأربعاء مطلقي صاروخ الكاتيوشا على منزل وكيلها الفريق أحمد رغيف في بغداد.

وتعرض منزل أبو رغيف إلى هجوم بصاروخ كاتيوشا في حي أبو نواس ببغداد. ولم يسفر الهجوم عن إصابات سوى بعض الأضرار بالمنزل.

وقالت الوكالة في بيان "حاول بعض الخارجين عن القانون في فجر هذا اليوم استهداف منزل السيد وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا وكانت محاولة فاشلة (لم تحدث سوى) أضرار في سياج المنزل، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق وجار البحث عن الجناة حاليا".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية فتحت تحقيق بهذا الموضوع وسيتم أنزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد في عيد الفطر المبارك".

ولم تكن هذه أول محاولة اغتيال من هذا النوع تستهدف مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، ففي تشرين الثاني نوفمبر 2021، استهدفت ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 

 

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