الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل حكومة خلال 15 يوما

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الأربعاء، النواب المستقلين في مجلس النواب العراقي، لإنهاء الأزمة السياسية الخانقة في البلاد عبر تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوما.

ونشر الصدر على موقع تويتر، إن تحالف إنقاذ الوطن هو أكبر كتلة برلمانية وراعي الأغلبية الوطنية، لكنه بسبب قرار القضاء العراقي تفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية.

ودعا الصدر النواب المستقلين في البرلمان، إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن) ليشكلوا حكومة مستقلة.

ويشغل تحالف إنقاذ وطن 175 مقعدا من أصل 329، وهو مكون من قوى شيعية وسنية وكوردية بارزة هي: الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والديمقراطي الكوردستاني.

واشار الصدر الى أن "الإطار التنسيقي" الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية "بعد أن أعطيناه مهلة 40 يوما".

وتابع "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلون)، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وبالتوافق مع سنة وكورد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما".

وحاز المستقلون على 43 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.