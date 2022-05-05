صحة وبیئة

"الصحة العالمية": تراجع كورونا عالميا باسثتناء منطقتين فقط

author_image سوار أحمد
العالم منظمة الصحة العالمية كور نسبة الاصابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، أن عدد الإصابات والوفيات المسجلة الجديدة لفيروس كورونا عالميا مستمر في التراجع خلال الأسبوع الماضي، باستثناء منطقتين، وبهذا يستمر انخفاض العدد الذي بدأ في مارس.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، إن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع 17 بالمائة و3 بالمائة خلال الأسبوع على الترتيب.

 وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا، و13 بالمائة في الأميركتين.

وأوضحت ان هناك أيضا قفزة بنحو 70 بالمائة في الوفيات سجلت في الهند، رغم أنها أرجعت لتأخر الإبلاغ لا لتفشي جديد للمرض.

وقالت السلطات في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، إنها لاحظت ارتفاعا في عدد حالات "كوفيد 19"، وأرجعته للمتحور "بي إيه 4" عن السلالة "أوميكرون"، لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض.

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