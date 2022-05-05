اوبك تعقد اجتماعها وسط مخاوف والترقب سيد الموقف

أربيل (كوردستان 24)- تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار "أوبك+" اجتماعا الخميس ستوافق خلاله على الأرجح على زيادة طفيفة في إنتاجها من الذهب الأسود، متشجعة بالمخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة كوفيد في الصين.

في الوقت نفسه، ما زال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف مرتبطة بالإمداد وتعززت مع الإعلان عن اقتراح حظر أوروبي على النفط الروسي.

لذلك سجلت اسعار النفط ارتفاعا الأربعاء إذ أغلق برميل برنت نفط بحر الشمال على أكثر من 110 دولارات وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف.

لكن المحللين يرون أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يكفي لزعزعة إرادة الدول ال13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، وشركائها العشر بقيادة موسكو (أوبك+).

وقال وليد قضماني المحلل في مجموعة "اكس تي بي" لوكالة فرانس برس إنه "من المرجح أن تلتزم أوبك + بخطتها على الرغم من استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني"، مشيرا إلى "توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين".

وكما حدث في الأشهر السابقة، يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا خلال حزيران/يونيو وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الوباء.

ويبدأ التحالف مناقشاته بمحادثات تقنية في إطار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش (13,00 بتوقيت فيينا مقر الكارتل) قبل اجتماع عام عبر الفيديو.