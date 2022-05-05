صحة وبیئة

بسبب موجة الغبار.. صحة السليمانية تحذر المواطنين وشرطة بغداد توجه بمساعدة الحالات المرضية

author_image سوار أحمد
کوردستان صحة السليمانية بغداد عاصفة ترابية

أربيل (كوردستان 24)- حذرت صحة السليمانية المواطنين من موجة الغبار التي تجتاح المدينة، في وقت وجّهت فيه مدير شرطة بغداد دوريات النجدة بتقديم المساعدة ونقل الحالات المرضية الى المستشفيات ممن يعانون من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها العاصمة بغداد.

واجتاحت اليوم 5 أيار 2022 موجة من الغبار مدن إقليم كوردستان، مع انخفاض لمدى الرؤية. وحذرت المديرية العامة لصحة السليمانية المواطنين من ان الغبار يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين.

ونوهت المديرية الى ضرورة اغلاق الأبواب والنوافذ ووضع الكمامات، وكذلك شرب الكثير من السوائل، وتناول الخضروات والفواكه بشكل مستمر.

من جهته وجه مدير شرطة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي، اليوم الخميس كافة دوريات النجدة بتقديم المساعدة ونقل الحالات المرضية الى المستشفيات، ممن يعانون من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها بغداد.

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