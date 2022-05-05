مجموعة السبع تتجه نحو فرض عقوبات جديدة على روسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع، إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين: "نحن دائما منفتحون على فرض عقوبات إضافية".

و جاءت تصريحات بايدن ردا على سؤال بشأن خطط الولايات المتحدة، بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من أشد العقوبات صرامة على روسيا، ومنها فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وتابع بايدن "سوف أتحدث مع أعضاء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع بشأن ما سنفعله أو ما لا نفعله".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع شركائها بشأن مزيد من العقوبات ضد روسيا.