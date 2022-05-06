سیاسة

البيشمركة تصد هجوما آخر لداعش في جبل قرجوخ

author_image سوار أحمد
کوردستان البيش داعش جبل قرجوخ

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة (6 أيار 2022)، ان البيشمركة صدت هجوما هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، لعناصر تنظيم داعش، على قواتها.

وقالت الخلية في بيان، إن الهجوم وقع في تمام الساعة 22:00 مساء أمس الخميس، على حاجز للواء 18 مشاة قوات البيشمركة في نقطة داره بزماره شمال شرق جبل قرجوخ.

وأضافت ان قوات البيشمركة ردت على هجوم الإرهابيين وتمكنوا من إبعادهم، مما تسبب بإصابة عنصر من البيشمركة حالته مستقرة.

وصدت قوات البيشمركة مساء الخميس، هجوما شنه عناصر داعش بسلاح قناص على موقع تابع للواء 10 مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)، الفاصل بين كركوك وأربيل.

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