اقتصاد

العملة التركية تؤجج التضخم بتراجع جديد خلال شهرين

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الليرة التركية
الليرة التركية
ترکیا الليرة التركية التضخم التركي

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت تقارير اقتصادية اليوم الجمعة أن العملة التركية سجلت تراجعاً جديداً لتلامس بذلك أضعف مستوياتها خلال شهرين.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فقد تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 14.95 مقابل الدولار، وسط تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

هذا وانخفضت الليرة 12 بالمئة تقريباً هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى أزمة العملة الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة.

وتقول تقارير اقتصادية إن تراجع العملة أدى إلى تأجيج التضخم الذي بلغ 70 في المئة الشهر الماضي وضغط على ميزانية الحكومة بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.

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