نيجيرفان بارزاني يعزّي العامري بوفاة نائبه في حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اتصالاً هاتفياً أمين عام منظمة بدر هادي العامري عبّر فيه عن تعازيه لوفاة نائبه عبد الكريم يونس الأنصاري جراء حادث مروري.

وإلى جانب التعبير عن تعاطفه ومشاركته إياهم أحزانهم، تمنى رئيس إقليم كوردستان أن يتغمد الله جل وعلا المرحوم بعطفه ورحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر هادي العامري عن شكره وامتنانه هو وعائلة المرحوم لاتصال ومواساة نيجيرفان بارزاني لهم، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.