سیاسة

دهوك تستقبل أكثر من 10 آلاف نازح من سنجار وتتوقع المزيد

كان الجيش العراقي قد دفع في الأسبوعين الماضيين بتعزيزات كبيرة إلى سنجار
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توقعات بنزوح المزيد
توقعات بنزوح المزيد
کوردستان سنجار دهوك نازحون

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الهجرة والمهجرين في دهوك اليوم الجمعة إن المحافظة استقبلت أكثر من 10 آلاف نازح من سنجار إثر الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير الهجرة والمهجرين في دهوك بير ديان جعفر حمو لكوردستان 24، إنه "نتيجة المعارك في سنجار في الأيام القليلة الماضية، تفجرت موجة جديدة من النازحين باتجاه إقليم كوردستان، ولغاية الآن بلغت الأعداد 10 آلاف و261 شخصاً وقد وصلوا إلى دهوك".

وكان الجيش العراقي قد دفع في الأسبوعين الماضيين بتعزيزات كبيرة إلى سنجار في محاولة لإخلاء المناطق المحيطة بسنجار من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وتوقعت السلطات المحلية نزوح المزيد في ظل توتر الأوضاع في المنطقة.

 

 

 

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