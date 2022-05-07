مع تدني الإصابات.. العراق يعتزم رفع جميع قيود كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات الصحية العراقية إنها تعتزم رفع جميع القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا بعد أن بدأ مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق يحوم دون الـ100 إصابة، حسبما تشير إحصاءات وزارة الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله إن ما تبقى من قيود خاصة بالوباء "ضئيل جداً".

وأشار إلى أن الدراسة جارية الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة وسيتم إعلان ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها.

وسجل العراق لغاية الآن 2325467 إصابة و25213 وفاة بالوباء.