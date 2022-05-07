اقتصاد

بالصور | تسويق 227 ألف طن من القمح المحلي لغاية الآن في العراق

تصدرت واسط المحافظات المسوقة بكمية بلغت 72.515 ألف طن
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شاحنات التسويق
شاحنات التسويق
العراق العراق قمح تسويق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن تسويق 227 ألف طن من القمح المحلي لغاية الآن في عموم العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم في بيان إن حملة التسويق مستمرة في 10 محافظات بعد انضمام الأنبار.

واستلمت الملكات العاملة في الأنبار قبل يومين أولى كميات القمح من الفلاحين وبلغ مجموع ما تم تسويقه في أول يومي تسويقي 1.451 طناً.

وأضاف كريم أن إجمالي كميات القمح المسوقة لسايلوت (صوامع) ومراكز تسويق الشركة لغاية يوم الخميس بلغ 227.520 ألف طن.

وتصدرت واسط المحافظات المسوقة بكمية بلغت 72.515 ألف طن.

وأشار كريم إلى أن الوحدات الحسابية في المواقع التي باشرت التسويق تواصل صرف المستحقات المالية لمسوقي القمح للموسم 2022.

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