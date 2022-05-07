صحة وبیئة

الأرصاد العراقية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية رقم 9

تسببت سلسلة العواصف الترابية في دخول آلاف المواطنين إلى المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق عواصف ترابية العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الأرصاد العراقية إن طقس البلاد سيتحسن ابتداءً من يوم الاثنين وذلك بعدما شهد مدن عديدة تسع عواصف رملية وترابية في ظرف شهرين.

يأتي هذا بينما تشهد محافظات الأنبار وبغداد والجنوب عاصفة ترابية هي التاسعة إن لم يكن العاشرة مما أدى إلى تردٍ في مدى الرؤية.

وتسببت سلسلة العواصف الترابية في دخول آلاف المواطنين إلى المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج من مشكلات بالتنفس.

وتزايدت العواصف الترابية والرملية في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص في الأسابيع الأخيرة، وقد سُجلت وفيات بالفعل.

وبات فصل الصيف في العراق أكثر سخونة وأصبحت درجات الحرارة تلامس مستويات قياسية بما لا يقل عن 52 درجة مئوية في العامين الماضيين.

كذلك عانى قطاع الزراعة، الذي يعتمد بشكل كبير على نهري دجلة والفرات، بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة.

وكان موسم أمطار 2020-2021 الأسوأ حيث الجفاف في العراق خلال 40 عاماً بحسب الأمم المتحدة.

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