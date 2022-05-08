هدف ألبا القاتل يقود برشلونة إلى دوري الأبطال

أربيل (كوردستان 24)- قاد مدافع برشلونة جوردي ألبا فريقه لحجز مكان في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله هدفاً قاتلاً أمام مضيفه ريال بيتيس منحه الفوز 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح برشلونة التسجيل عبر أنسو فاتي بعد دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من فيران توريس (76).

وفي مباراته الثانية منذ عودته من إصابة في أوتار الركبة، سلط فاتي الأضواء عليه في غضون 76 ثانية، بتسديدة جانبية خدعت الحارس البرتغالي روي سيلفا الذي حلّ بدلاً من المخضرم التشيلي كلاوديو برافو (39 عاماً) المصاب في الدقيقة 17، ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو 3-3.

ردّ بيتيس بعد 3 دقائق عبر مدافع الـ "بلاوغرانا" السابق مارك بارترا، لينتزع ألبا من تسديدة "على الطاير" اثر تمريرة من البرازيلي داني ألفيش النقاط الثلاث لفريقه والمقعد الأوروبي (90+4).

وحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة خلف البطل ريال مدريد (81) الذي يواجه في "ديربي" العاصمة جاره اللدود أتلتيكو الرابع الأحد، متقدماً بفارق 11 نقاط عن بيتيس الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به، وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وتجمد رصيد بيتيس المتوج بلقب الكأس قبل 15 يوماً عند 58 نقطة في المركز الخامس، واحتفظ بأمل في سباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم كونه برغم تأخره بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو و6 نقاط عن إشبيلية الثالث والذي يحلّ ضيفاً على فياريال الأحد أيضاً.

ويشكّل إنجاز برشلونة جرعة ثقة إضافية لفريق عانى في الفترة الأخيرة من دون أن ينجح في البناء على الفوز الكاسح في "الكلاسيكو" على الغريم الأبدي ريال مدريد 4-1، قبل أن ينهي بفوزه على ريال مايوركا 2-1 في المرحلة الماضية سلسلة من 3 هزائم توالياً في عقر داره "كامب نو" في مختلف المسابقات.

تسلّم لاعب وسط برشلونة السابق ومدربه الحالي تشافي هرنانديس المهام الفنيّة خلفاً للهولندي رونالد كومان في وضع لا يحسد عليه، حيث كان النادي الكاتالوني يحتل المركز التاسع في "لا ليغا" مع شبح عدم التأهل إلى دوري الأبطال، إضافة إلى أزمة مالية خانقة وديون وصلت إلى مليار يورو، لذا احتاج بشدة للأموال التي تمنح من جراء المشاركة على الساحة الأوروبية.

-قادش وغرناطة يبتعدان عن الخطر-

وعمّق سلتا فيغو جراح ضيفه ألافيس متذيل الترتيب بفوزه عليه 4-صفر، فيما ابتعد قادش وغرناطة عن منطقة الهبوط بفوزهما تباعاً على إلتشي 3-صفر وريال مايوركا 6-2.

على ملعب بالايدوس، أكرم سلتا فيغو وفادة ضيفه ألافيس برباعية تناوب على تسجيلها تياغو غالاردو (6) وإياغو أسباس هدفين (34 و66) والمدافع تشيمو نافارو خطأ في مرمى فريقه (57)، ليعود الأخير ويطرد بعد 7 دقائق.

وبفضل فوزه الحادي هذا الموسم رفع سلتا فيغو رصيد إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما صعد قادش للمركز السادس عشر مع 35 نقطة معززاً آماله بتفادي الهبوط بفوزه المتأخر على ضيفه إلتشي بأهداف ألفارو نيغريدو (80) وروبن سوبرينو (83) والبديل الهندوراسي أنتوني لوتسانو (90+3).

وخاض إلتشي معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه الأرجنتيني إيزكييل بونس في الدقيقة 66.

وفي سباق محتدم للبقاء، تقدم قادش بفارق نقطة عن غرناطة و3 نقاط عن ريال ماريوكا الثامن عشر أوّل الهابطين والذي تجمد رصيده عند 32 نقطة، فيما بقي ألافيس في قاع الترتيب متأخراً بفارق 6 نقاط عن غرناطة أوّل الناجين قبل 3 مراحل من النهاية.

وعاد غرناطة إلى سكة الانتصارات بفوزه العريض على ريال مايوركا، بعد سلسلة من 5 مباريات لم يذق خلالها الفوز فتعادل 3 مرات وخسر مرتين، علماً أن فوزه الأخير يعود إلى المرحلة 29 أمام ألافيس 3-2.

تناوب على تسجيل سداسية غرناطة الكولومبي لويس سواريس (6) وسيرخيو إسكوديرو (46) وأنتونيو بويرتاس (55) والبديل خورخي مولينا هدفين (69 و90) والألباني ميرتو أوزوني (78).

وسجل هدفي الخاسر سالفا سفيا (28) وأنتونيو خوسيه رايو أريناس (58).

وتعادل أتلتيك بلباو سلباً مع فالنسيا.

وتختتم منافسات المرحلة الأحد، فيلعب خيتافي مع رايو فايكانو، وإسبانيول مع أوساسونا.