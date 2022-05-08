انواء كوردستان: انتهاء موجة الأمطار والغبار في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس مشيرة الى ان موجة الأمطار والغبار بدءت بالانتهاء.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية فإن السماء اليوم الأحد، ستكون صافية مع وجود قطع من الغيوم أحيانا، فيما تصبح غائمة بشكل كلي في بعض الأحيان والمناطق مع احتمال هطول الأمطار.

وتكون سرعة الرياح متراوحة بين 5- 15 كيلو مترا في الساعة.

أما بالنسبة لطقس يوم غد الاثنين، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون السماء غائمة جزئيا، وتتحول في المناطق الجبلية أحيانا إلى غائمة.