للمرة الأولى.. "أربيل" يشارك بمدرب جديد في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة

أربيل (كوردستان 24)- يشارك نادي أربيل بمدرب جديد، وللمرة الأولى، في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة التي ستقام هذا الشهر في إيران.

وبعد انسحاب نادي البحري من دوري الأبطال، سيشارك أربيل في البطولة التي ستقام في ظهران لمدة 10 أيام، اعتباراً من 14 من الشهر الجاري.

وقالت المشرفة على فريق نادي أربيل للكرة الطائرة آلا ديدوان لكوردستان 24، إن حسين محمد نجاتي سيقود تدريبات فريق الكرة الطائرة.

وأشارت إلى نجاتي سبق أن درب ناديي البيشمركة في السليمانية وشقلاوة.

وأضافت "لا نريد إجراء الكثير من التغييرات في تشكيلة فريقنا، لأننا نعتمد على قدرة لاعبينا... كما سنستفيد من بعض لاعبي نادي البحري المنسحبين من البطولة".

ويلعب نادي أربيل في المجموعة الثانية إلى جانب نظيره الإيراني شهدابي يستي، والريان القطري وتاراسي الكازاخستاني.

وإلى جانب أربيل، يشارك غاز الجنوب للكرة الطائرة ممثلاً للعراق في المجموعة الأولى من البطولة.

يشار إلى أن مشاركة نادي أربيل في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة تناولتها وسائل الإعلام الإيرانية على نطاق واسع.