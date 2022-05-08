الحزب الديمقراطي يدعو لتشكيل مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وإقرار قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأحد إلى إنشاء المؤسسات الدستورية الاتحادية في العراق، ومنها مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، الذي يعد أكبر الأحزاب في إقليم كوردستان، بعد اجتماع عقده مجلس القيادة تحت إشراف الرئيس مسعود بارزاني.

وناقش الاجتماع جملة ملفات، ومنها آخر المستجدات والتطورات في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مسائل تتعلق بالمنطقة وبالحزب.

وفيما يتعلق بالعراق، ناقش الحزب الديمقراطي الوضع العراقي، ولا سيما ما بعد الانتخابات النيابية وعملية تشكيل تحالف (إنقاذ وطن) المؤلف من الشيعة والكورد والسنة (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة).

كذلك تناول الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية، ومحاولة تذليل العقبات وكسر الجمود السياسي، والتي سيبحثها في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية في الأيام المقبلة.

وجاء في البيان "كما تم التشديد على الدفاع عن الحقوق الدستورية للإقليم، وتنفيذ المادة 140 وتشكيل المؤسسات الدستورية، ومنها: مجلس الاتحاد وتأسيس المحكمة الاتحادية وفق الدستور، ووضع قانون للنفط والغاز".

كما ناقش الحزب الديمقراطي الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، كذلك سلط الضوء على الجهود التي يبذلها الحزب خلال اجتماعاته مع الجهات السياسية الكوردستانية، وزيارته إلى الأطراف كافة، وخاصة تلك التي لم تفز بأي مقعد في الانتخابات النيابية العراقية، انطلاقاً من حقهم في المشاركة بالقرار السياسي لإقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية.

وتطرق الحزب الديمقراطي في اجتماعه إلى الوضع في المنطقة عامة، وشدد على ضرورة مواصلة العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الجوار على أساس حماية المصلحة المشتركة للجانبين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أمن كوردستان واستقرارها وتلك الدول.

وأشار أيضاً إلى أن الأطراف السياسية في الأجزاء الأخرى من كوردستان يجب أن لا تكون سبباً في خلق مشاكل ومعضلات سياسية واقتصادية لإقليم كوردستان، ويتطلب منها أن تأخذ هذا الوضع بنظر الاعتبار.

وأشار الحزب في اجتماعه إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها، وحث الجهات السياسية على تقريب وجهات نظرها والاتفاق فيما بينها حتى لا يتم تعطيل البرلمان.

وفي محور آخر من الاجتماع، أبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعمه لحكومة إقليم كوردستان والعملية الإصلاحية الحكومية في الإقليم.