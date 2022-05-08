صحة وبیئة

صحة أربيل تعلن نتيجة فحص حالة مشتبهة بالحمى النزفية

سجل العراق لغاية الآن ثماني وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية
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مدير عام صحة أربيل دلوفان محمد
مدير عام صحة أربيل دلوفان محمد
کوردستان صحة أربيل الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل في إقليم كوردستان اليوم الأحد نتيجة فحص الحالة المشتبه إصابتها بالحمى النزفية.

وقال مدير عام صحة أربيل دلوفان محمد لكوردستان 24، إن نتيجة فحص الحالة المشتبه إصابتها بالحمى النزفية أظهرت عدم الإصابة بالمرض.

وقبل يومين، أعلنت مديرية الصحة العامة في أربيل تسجيل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية لطفل رضيع بعمر عامين ونصف العام.

وسجل العراق لغاية الآن ثماني وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية في عموم المحافظات، نصفها في محافظة ذي قار.

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