الديمقراطي الكوردستاني يعقد مؤتمره الرابع عشر أواخر العام الجاري

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد اليوم الأحد إن الحزب الديمقراطي قرر عقد مؤتمره الرابع عشر في خريف العام الجاري.

وعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره الثالث عشر عام 2010. وكان يُفترض أن يعقد مؤتمره الرابع عشر في عام 2014، غير أن ظهور داعش وما أعقب ذلك من تداعيات أرجأ المؤتمر.

وقال محمد في تصريح للصحفيين "لم نتمكن من عقد المؤتمر (الرابع عشر) في موعده المحدد بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي واجهت إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أنه تقرر في اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي هذا اليوم عقد المؤتمر في الخريف المقبل.

وأشار إلى أن مجلس القيادة قرر أيضاً منح المكتب السياسي الصلاحيات اللازمة للبدء في تشكيل اللجان الخاصة لاتخاذ الاستعدادات لعقد المؤتمر في تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وعقد مجلس القيادة للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعه اليوم تحت إشراف الرئيس مسعود بارزاني لمناقشة الوضع في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة.