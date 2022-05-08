بالفيديو | ضربة جوية بـ"الخطأ" تُردي مدنيين اثنين في صحراء نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية اليوم الأحد بمقتل مدنيين اثنين في قصف جوي شنته مروحية عراقية في صحراء محافظة نينوى.

وقال فيصل الفند، وهو أحد وجهاء قبيلة شمر على حسابه في فيسبوك، إن المدنيين الاثنين هما من رعاة الإبل ومن قبيلة شمر ولا تربطهما أي صلة بالإرهابيين.

وأشار إلى أن الضحيتين هما "فارس علي عيسى الشمري وعويد فنيخر الشمري" وقد لقيا حتفهما بالضربة إلى الغرب من منطقة الحضر.

وقال مصدر طبي لكوردستان 24 "تم تشييع القتيلين من الطلب العدلي في الموصل إلى مثواهما الأخير". ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع إن طيران الجيش نفذ ضربة جوية في قطاع عمليات غرب نينوى مما أسفر عن مقتل "إرهابيين" اثنين.

إلى ذلك دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، قيادة العمليات المشتركة لفتح تحقيق في الحادثة التي راح ضحيتها اثنان "لا يوجد عليهما أي مؤشر أمني".

وأكد الشمري عدم وجود أي نشاط مشبوه مسجل بالقرب من منطقة الاستهداف.

وتابع "هذا الخرق والخطأ الفادح تسبب بفقدان شخصين لحياتهما دون أي سبب، بالتالي فان هكذا أخطاء بحاجة الى فتح تحقيق عاجل ومعرفة أسبابه لضمان عدم تكراره".