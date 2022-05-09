سیاسة

غوتيريس يصف قصف روسيا لمدرسة أوكرانية بأنه "مروع" ولندن تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد موسكو

author_image سوار أحمد
وصول لاجئين مدنيين من ماريوبول لمدينة زابرويجيا. 8 مايو/أيار 2022. © رويترز
وصول لاجئين مدنيين من ماريوبول لمدينة زابرويجيا. 8 مايو/أيار 2022. © رويترز
العالم غوتيرس اوكرانيا روسيا بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القصف الروسي لمدرسة في شرق أوكرانيا أوقع 60 قتيلا  بـ"المروع" وطالب بحماية المدنيين، كما أعلن المتحدث باسمه في بيان.

 وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن ستين شخصا قتلوا إثر قصف روسي استهدف السبت مدرسة في منطقة لوغانسك. إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا (وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) بـ"المروع"، كما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

,قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

جهتها أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفليان في بيان إن "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف