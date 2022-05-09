غوتيريس يصف قصف روسيا لمدرسة أوكرانية بأنه "مروع" ولندن تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد موسكو

أربيل (كوردستان 24)- وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القصف الروسي لمدرسة في شرق أوكرانيا أوقع 60 قتيلا بـ"المروع" وطالب بحماية المدنيين، كما أعلن المتحدث باسمه في بيان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن ستين شخصا قتلوا إثر قصف روسي استهدف السبت مدرسة في منطقة لوغانسك. إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا (وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) بـ"المروع"، كما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

,قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

جهتها أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفليان في بيان إن "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.