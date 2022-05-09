أربيل (كوردستان 24)- يبدأ اليوم الاثنين، مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، ويهدف إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وينطلق مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا و المنطقة"، اليوم 9 أيار/ مايو الحالي، ويسعى لإطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية.

كما يبقى هدفُ المؤتمر إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر، و جهود الأمم المتحدة و المبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما سيعمل على حشد الدعم المالي الضروري لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين و المجتمعات المُضيفة لهم في البلدان المجاورة و متابعة و تعميق الحوار مع المجتمع المدني. سيكون المؤتمرُ الحدثَ الرئيسي لإعلان التعهّدات لسوريا و المنطقة في عام 2022.

وسيوفّر يومُ الحوار منبرا فريدا للحوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من داخل سوريا و المنطقة و الشتات و البلدان المُضيفة للّاجئين و الشركاء المنفذين المنخرطين في الاستجابة لسوريا و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة. و سيُعقدُ في صيغةٍ متعددة الأوجه للسماح لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة بأوسع مشاركة ممكنة.

انطلاق مؤتمرَ بروكسل السادس في سياق دعم مستمر للشعب السوري pic.twitter.com/HSvYJQeXIK — Kurdistan24 عربية (@arabick24) May 9, 2022