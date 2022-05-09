وزير البيئة: صيف قاس ينتظر العراقيين ودرجات حرارة تتجاوز 50 درجة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيئة جاسم الفلاحي، ان العراق ينتظره صيف قاس، مشيرا الى ان درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة.

وأشار الفلاحي الى ان العراق من أكثر الدول تضررا بالتغييرات المناخية، لافتا إلى أن العواصف الرملية الأخيرة كان مصدرها من خارج الحدود.

وقال وزير البيئة في حديث تلفزيوني، إن "موضوع تأثير التغيرات المناخية على العراق موضوع سبق أن حذرنا من تداعياته السلبية ليس في الوقت الحالي، إنما قبل سنوات".

وأضاف الفلاحي ان "العراق مصنّف على أنه واحد من أكثر دول العالم تأثرا في موضوع التغيرات المناخية"، مشيرا الى "ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة، بوصولها في بعض أيام الصيف للعام الحالي إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وسبق أن سُجّلت أربع مناطق عراقية بأنها من بين أعلى 10 مناطق في درجات الحرارة".

واكد ان "تناقص الإيرادات المائية وقلة التساقط المطري وازدياد معدلات تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، هي المهددات الحقيقية للعراق وعلى أساسها تم تصنيفه بأنه من أكثر دول العالم تأثراً بالمتغيرات المناخية".

وأفاد الفلاحي بأن "العراق يشهد حاليا تصاعدا في وتيرة العواصف الترابية والرملية، والمراقبون يعرفون جيداً ان السبب في ذلك الجفاف وازياد معدلات التصحر وتدهور التربة".